Силы самообороны сирийских курдов заявили о захвате одного из главарей ИГ*

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов (YPG) захватили одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Адиля Мусу Абдул-Джазара (Adil Musa Abdouljezar), говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте YPG.

Абдул-Джазар был задержан в ходе операции 11 августа, но курды заявили об этом только 4 сентября.

"Одиннадцатого августа 2018 наши силы в ходе специальной операции захватили одну из ключевых фигур "Исламского государства"* — Абу Керема, настоящее имя которого Адиль Муса Абдул-Джазар, который причастен к разведывательным операциям в таких городах как Эль-Баб, Хама, Алеппо, Идлиб, Эр-Ракка, Меядин, Табка и Даръа", — говорится в пресс-релизе.

По словам отрядов народной самообороны, Абдул-Джазар предоставил им важную информацию о деятельности террористической группировки и, в частности, насчет того, "как она усиливается с помощью турецкого государства".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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