В Сирии прокомментировали ситуацию с боевиками в Идлибе

ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Военный сценарий освобождения сирийской провинции Идлиб от боевиков из-за ряда особенностей района кажется более вероятным, чем соглашение о примирении, заявил в интервью РИА Новости министр национального примирения Сирии Али Хайдар.

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии осталась последним оплотом незаконных вооруженных формирований в стране, в том числе запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"Идлиб отличается от других районов тем, что там много боевиков, это для них последнее прибежище, и Идлиб пытается оставить за собой Турция. Поэтому есть ряд факторов, мешающих простой работе и достижению перемирий как раньше", — заявил министр.

Он отметил, что ситуация отличается от той, что была в провинции Дамаск и на юге страны, где ранее были достигнуты мирные договоренности с группировками.

"В других районах работа шла по двум направлениям – перемирий и военному, это основа, которая была, но сегодня к настоящему моменту военные действия кажутся более вероятными, чем примирение, в силу особенностей, которые были упомянуты", — сказал Хайдар.

Он добавил, что контакты с целью примирения все равно предпринимаются, но обычно Дамаск вел их с гражданским населением, однако в Идлибе, как ранее сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики задержали более 500 сторонников диалога с Дамаском.

Хайдар отметил, что сейчас в этом секретном и чувствительном процессе переговоров основную роль играет российский Центр по примирению, который через Турцию пытается выходить на контакт с боевиками.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>