Разговоры об уходе Асада превратились в шутку, заявили в Сирии

ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Разговоры об уходе президента Сирии Башара Асада превратились в шутку, сообщил министр примирения Сирии Али Хайдар в интервью РИА Новости.

"Что касается условия ухода Асада, это стало уже как шутка, которую мы слышали в 2011-м, потом в 2012 и 2013 годах, от нее начали отказываться с наступлением 2014 года даже на уровне международной политики и государств-агрессоров", — заявил министр.

Страны Запада настаивают на уходе президента Сирии Башара Асада в отставку, Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы государства должен решать только сирийский народ.

США в прошлом неоднократно призывали к уходу Асада и заявляли, что это подразумевается в женевском процессе под эгидой ООН. В другие периоды США отказывались заявлять, поддерживают они или нет уход Асада.

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