Разговоры об уходе Асада превратились в шутку, заявили в Сирии

ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. Разговоры об уходе президента Сирии Башара Асада превратились в шутку, сообщил министр примирения Сирии Али Хайдар в интервью РИА Новости.
Страны Запада настаивают на уходе президента Сирии Башара Асада в отставку, Россия неоднократно заявляла, что судьбу действующего главы государства должен решать только сирийский народ.
США в прошлом неоднократно призывали к уходу Асада и заявляли, что это подразумевается в женевском процессе под эгидой ООН. В другие периоды США отказывались заявлять, поддерживают они или нет уход Асада.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>