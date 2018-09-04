В сирийском МИД рассказали, что мешает окончательно победить террористов

Военнослужащие на линии соприкосновения сирийской арабской армии с группировкой Исламское государство* в пригороде Дамаска. Архивное фото

Военнослужащие на линии соприкосновения сирийской арабской армии с группировкой Исламское государство* в пригороде Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сирия продвинулась в уничтожении международного терроризма, но победе мешают действия внешних игроков, заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

"После длительной борьбы с терроризмом Сирия смогла достичь существенного прогресса в борьбе с бичом терроризма во всех его проявлениях… Удалось одержать победу над ИГИЛ*, а также другими террористическими организациями", — сказал он на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По его словам, тем не менее, террористические группы продолжают совершать теракты, поскольку обладают широкими запасами оружия, полученными от ряда стран региона.

"Некоторые страны, напротив, региональные и не региональные силы, лишь усугубляют незаконную торговлю оружием в регионе и за его пределами", — добавил Хамдан.

Он отметил, что Россия является надёжным партнёром Сирии в достигнутых результатах в борьбе с терроризмом.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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