ООН не играет серьезной роли в возвращении беженцев, заявили в Сирии

ДАМАСК, 4 сен — РИА Новости. ООН не играет серьезной и действенной роли в возвращении сирийских беженцев на родину, заявил в интервью РИА Новости министр примирения Сирии Али Хайдар.

"Сейчас ООН не играет никакой действенной, серьезной и ясной положительной роли в возвращении беженцев", — сказал он.

Первый заместитель министра иностранных дел и по делам мигрантов САР Фейсал Микдад заявил в конце августа, что сотрудниками дипломатических миссий предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени по согласованию поступающих от зарубежных партнеров списков беженцев, изъявивших желание вернуться к местам довоенного проживания. Принят ряд мер по сокращению сроков выдачи гражданам необходимых документов и соответствующих разрешений, соблюдая все условия и порядок возвращения в Сирию.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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