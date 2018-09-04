В Женеве обсудят число участников конституционной комиссии Сирии

ЖЕНЕВА, 4 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос о количестве участников конституционной комиссии Сирии будет обсуждаться в ходе встречи стран-гарантов Астаны (Россией, Турцией и Ираном) в Женеве 10-11 сентября, заявил на брифинге в Женеве во вторник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Я не буду рассказывать сегодня о том, какое количество людей будет в составе комиссии. Потому что это будет один из вопросов, который будет обсуждаться 10 и 11 сентября. Были варианты 50 или 45 человек, но все это еще будет обсуждаться", — сказал он.

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