Гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует ситуацию в Сирии, заявил Песков

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Гнездо терроризма в Идлибе дестабилизирует обстановку в Сирии и подрывает выход на трек политико-дипломатического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране. Дело в том, что там сформировалось гнездо терроризма очередное, там достаточно многочисленная группа террористов засела. Безусловно, это ведет к общей дестабилизации обстановки. Это подрывает попытки к выводу ситуации на трек политико-дипломатического регулирования", — сказал Песков журналистам.

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