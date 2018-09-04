СМИ назвали причину взрыва на складе боеприпасов под Дамаском

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Взрыв на складе боеприпасов под Дамаском в воскресенье произошел из-за человеческой ошибки, в результате инцидента погибли три человека, сообщило официальное сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник по итогам расследования инцидента.

В воскресенье источник в спецслужбах Сирии заявил РИА Новости, что на складе возле аэродрома "Меззе" произошли взрывы после израильского обстрела, который отразили сирийские системы ПВО. Израильская газета Times of Israel написала, что обстрел провели израильские ВВС. По данным сирийских властей, взрыв произошел из-за короткого замыкания, а не израильского обстрела.

"После завершения расследования инцидента в окрестностях аэродрома "Меззе"… установлено, что взрывы произошли из-за человеческой ошибки во время перемещения нескольких снарядов из недавно освобожденных от террористов районов", — передало агентство заявление источника.

По словам источника, ошибка, суть которой не уточняется, привела к взрыву в хранилище боеприпасов и оружия, в результате чего три человека погибли и еще десять получили ранения.

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