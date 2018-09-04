В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 случая стрельбы в провинциях: Латакия – 14, Алеппо – семь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 67 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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