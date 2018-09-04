Более ста военнослужащих медицинского отряда ЦВО вернулись из Сирии

НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Более 100 военнослужащих отдельного медицинского отряда спецназначения Центрального военного округа (ЦВО) вернулись на родину после оказания медпомощи жителям Сирийской Арабской Республики, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России они были доставлены в Новосибирск. В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы и оказывали помощь мирному населению", — говорится в сообщении.

В составе вернувшегося на родину отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда.

"За время служебной командировки военными медиками была оказана медицинская помощь свыше 6 тысячам человек из числа мирного населения, из которых более 1 тысяча – дети, проведено более 100 хирургических операций", — говорится в сообщении.

В Новосибирске прибывших военнослужащих встречали представители руководства ЦВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, родные и близкие военнослужащих. Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории России вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения ВДВ и военнослужащие военной полиции.