Никто не хотел бы активных боевых действий в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
По его словам, сейчас идут попытки найти решение ситуации. "В первую очередь, речь идет о том, чтобы разделить оппозицию и террористов "Джебхат-ан-Нусры*". Если это будет сделано, то какое-то решение будет найдено", — отметил замглавы МИД РФ.
Отвечая на вопрос о том, когда начнется антитеррористическая операция в Идлибе, Сыромолотов указал, что это вопрос не к нему, а к правительству президента Сирии Башара Асада и министру обороны Сирии. "Министерство иностранных дел не определяет сроки начала военных операций", — добавил он.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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