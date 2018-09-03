Никто не хотел бы активных боевых действий в Идлибе, заявили в МИД

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Никто не заинтересован в активных боевых действиях в Идлибе, которые могут повлечь массовые жертвы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Конечно, никто не хотел бы… активных боевых действий, чтобы погибло мирное население", — сказал Сыромолотов.

По его словам, сейчас идут попытки найти решение ситуации. "В первую очередь, речь идет о том, чтобы разделить оппозицию и террористов "Джебхат-ан-Нусры*". Если это будет сделано, то какое-то решение будет найдено", — отметил замглавы МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, когда начнется антитеррористическая операция в Идлибе, Сыромолотов указал, что это вопрос не к нему, а к правительству президента Сирии Башара Асада и министру обороны Сирии. "Министерство иностранных дел не определяет сроки начала военных операций", — добавил он.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам*" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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