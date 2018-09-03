Слуцкий рассказал, почему ситуация на юге Сирии остается тревожной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ситуация в Сирии, в особенности на юге страны, остается тревожной именно из-за незаконных поставок оружия, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очень непростые ситуации были совсем недавно, и многие присутствующие здесь это помнят, были на юге страны. Ситуация была и остается тревожной именно в связи с потоком незаконных поставок оружия", — сказал Слуцкий на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Ранее швейцарская военно-технологическая компания RUAG заявила, что гранаты швейцарского производства, найденные в Сирии у боевиков террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), могли быть созданы RUAG и являться частью партии оружия для Объединенных Арабских Эмиратов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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