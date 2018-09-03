Жены сирийских боевиков просят Москалькову помочь им вернуться в Россию

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила много обращений от жен боевиков, воевавших на стороне террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, которые хотели бы вернуться в Россию.

В понедельник федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ и ответила на их вопросы. Она рассказала, в том числе, о работе по защите прав россиян, находящихся за границей, обратила внимание на важность знания своих прав и обязанностей людьми, выезжающими за границу.

"Женщины, которые влюблялись в воинов красивых и сильных, в Сирии оказались, потому что они пособники террористов, мужей их убили. И у меня сейчас лежит огромное количество обращений от жен, которые хотят вернуться сюда, а их нельзя вернуть, они почти все осуждены сегодня к пожизненному заключению", — сказала Москалькова в ходе выступления перед студентами.

Она подчеркнула, что и российское законодательство рассматривает их как преступников. "Как их вернуть? Вот как важно знать свои права и представлять свой статус в другой системе координат", — заключила омбудсмен.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.