Валид Муаллем заявил о заинтересованности в восстановлении Сирии ряда стран

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Помимо России, интерес к участию в восстановлении САР проявили Иран, Индия, Малайзия, КНР, Бразилия и другие страны, завил глава МИД Сирии Валид Муаллем."Россия 24".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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