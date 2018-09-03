Валид Муаллем заявил о заинтересованности в восстановлении Сирии ряда стран

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Помимо России, интерес к участию в восстановлении САР проявили Иран, Индия, Малайзия, КНР, Бразилия и другие страны, завил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"В первую очередь, мы считаем, что программа восстановления Сирии предоставляет реальные возможности нашим российским друзьям, которые оказали нам поддержку в борьбе против терроризма. Это будет выражением признательности сирийского народа российскому руководству… На самом деле это очень хорошая возможность и приоритет, который мы отдаем российским друзьям. Но при этом есть и другие страны, такие как Иран, Индия, Малайзия, Китай, Бразилия и другие, которые выразили заинтересованность в подключении к программе восстановления Сирии", — сказал министр в интервью каналу "Россия 24"

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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