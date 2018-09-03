Глава МИД Сирии не согласился с оценкой ООН суммы на восстановление страны

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем не согласился с оценкой ООН относительно суммы, необходимой для восстановления Сирии после семилетней войны.
Министр заявил, что ООН остается под давлением США и других стран Запада. "Поэтому мы не придаем никакого значения ее оценкам", — заявил Муаллем в интервью телеканалу "Россия-24".
Он рассказал, что процесс восстановления начался во всех освобожденных городах и селах в рамках правительственной программы, в том числе с добровольным участием жителей.
"Программы восстановления Сирии идут непрерывно, они идут параллельно с успехами наших вооруженных сил в освобождении городов и сел. Исходя из этого, хочу сказать, что на самом деле у нас есть разрушенная инфраструктура… Я считаю, что программа восстановления не требует подобных сумм, озвученных в оценках ООН, но при этом процесс постепенно идет вперед", — заявил Муаллем.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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