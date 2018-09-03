Школы в сирийском городе Ялда возобновили работу впервые за два года

ЯЛДА (Сирия), 3 сен — РИА Новости. Школы в сирийском городе Ялда в Восточной Гуте (пригород Дамаска) возобновили работу впервые за два года после освобождения населенного пункта от боевиков, жители города выстраиваются в очереди, чтобы записать детей в школы, рассказали журналистам работники учебных заведений.

"За час мы записали 15 человек. Уже сейчас в школе числится 1,4 тысячи учеников, только 400 из них поступили за последний месяц", — сказала сотрудница секретариата одной из городских школ Вадия Мувайд.

"Я очень переживала, что мой ребенок не пойдет в школу вовремя. Но город освободили от боевиков, и это для нас большая радость", — рассказала мать одной из первоклассниц Ханан Ринат.

Возобновление работы школ в городе также стало поводом для возвращения в свои дома многих жителей, вынужденных бежать из-за боевиков. "Мы решили вернуться сюда пару недель назад, как только узнали о том, что школа вновь работает. Иначе пришлось бы оставаться в Дамаске", — поделился Муххамад Дип, который стоял в очереди на запись ребенка в школу.

Всего, по словам главы города Муххамада Хамеда, в этом учебном году в городе за парты сядут более 3,6 тысячи учеников. "Мы понимаем, что с возвращением беженцев это число будет увеличиваться, и мы предусмотрели дополнительные места", — отметил глава города.

Возобновлен учебный год в населенных пунктах Восточной Гуты был благодаря помощи России — военнослужащие РФ неоднократно доставляли в них гуманитарную помощь, в том числе и строительные материалы, необходимые для ремонта учебных заведений, а также передали письменные принадлежности.

В одной из школ города решили, что благодарить военных РФ за помощь нужно на родном для них языке, и поэтому открыли класс по изучению русского языка. Кроме того, в этом же учебном заведении решили перенять российские традиции — некоторые школьники принесли на торжественную линейку в честь начала учебного года цветы для педагогов.

"Я не знала, что в России есть традиция приходить в начале учебного года в школу с цветами. Вот сейчас смотрю на эти розы и понимаю, что, наверное, у вас в России этот день на улицах очень красиво", — рассказала заместитель директора одной из школ в городе Ялда Хиям Эседи.

Как сообщалось ранее, всего в текущем году школы Сирии готовы принять около 4 миллионов учеников. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов от боевиков правительственной армией при поддержке российских военных.

Пригороды Дамаска войска правительственной армии Сирии при поддержке Воздушно-космических войск РФ окончательно освободили от террористов в мае текущего года.