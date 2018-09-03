Школы в сирийском городе Ялда возобновили работу впервые за два года

ЯЛДА (Сирия), 3 сен — РИА Новости. Школы в сирийском городе Ялда в Восточной Гуте (пригород Дамаска) возобновили работу впервые за два года после освобождения населенного пункта от боевиков, жители города выстраиваются в очереди, чтобы записать детей в школы, рассказали журналистам работники учебных заведений.
"За час мы записали 15 человек. Уже сейчас в школе числится 1,4 тысячи учеников, только 400 из них поступили за последний месяц", — сказала сотрудница секретариата одной из городских школ Вадия Мувайд.
"Я очень переживала, что мой ребенок не пойдет в школу вовремя. Но город освободили от боевиков, и это для нас большая радость", — рассказала мать одной из первоклассниц Ханан Ринат.
Возобновление работы школ в городе также стало поводом для возвращения в свои дома многих жителей, вынужденных бежать из-за боевиков. "Мы решили вернуться сюда пару недель назад, как только узнали о том, что школа вновь работает. Иначе пришлось бы оставаться в Дамаске", — поделился Муххамад Дип, который стоял в очереди на запись ребенка в школу.
Всего, по словам главы города Муххамада Хамеда, в этом учебном году в городе за парты сядут более 3,6 тысячи учеников. "Мы понимаем, что с возвращением беженцев это число будет увеличиваться, и мы предусмотрели дополнительные места", — отметил глава города.
В одной из школ города решили, что благодарить военных РФ за помощь нужно на родном для них языке, и поэтому открыли класс по изучению русского языка. Кроме того, в этом же учебном заведении решили перенять российские традиции — некоторые школьники принесли на торжественную линейку в честь начала учебного года цветы для педагогов.
Как сообщалось ранее, всего в текущем году школы Сирии готовы принять около 4 миллионов учеников. Это стало возможным благодаря освобождению населенных пунктов от боевиков правительственной армией при поддержке российских военных.
Пригороды Дамаска войска правительственной армии Сирии при поддержке Воздушно-космических войск РФ окончательно освободили от террористов в мае текущего года.
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