ДАМАСК, 3 сен — РИА Новости. Власти Сирии разработали ускоренную школьную программу для детей беженцев, сообщил журналистам министр просвещения страны Хазван аль-Ваз.

"Мы сделали специальные программы для детей беженцев, поскольку они пропустили три-четыре года. Например, школьник сможет изучать программу двух лет за один год", — сказал он.

Министр добавил, что для этого предусмотрена и программа переквалификации педагогов. "Наши преподаватели прошли специальные курсы, для того чтобы обучать детей экстерном", — отметил министр.

"В этом году министерство просвещения Сирии приняло на работу 30 тысяч учителей дополнительно — в тех городах, которые освободили от террористов", — добавил аль-Ваз.

Министр отметил, что таким образом в начале учебного года в школах по всей стране начнут преподавать около 350 тысяч педагогов. При этом за парты сядут около 4 миллионов учеников. Аль-Ваз пояснил, что власти при необходимости смогут увеличить число мест за счет введения второй смены.

Глава ведомства добавил, что в Сирии разработали программу, чтобы за три года отремонтировать 4 тысячи школ. По его словам, еще примерно столько же школ в стране были полностью разрушены террористами и не подлежат восстановлению.