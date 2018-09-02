В Хомсе уничтожили почти 50 взрывоопасных предметов

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии уничтожили 48 взрывоопасных предметов, в том числе 12 самодельных взрывных устройств, в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в воскресенье.

Добавляется, что инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали четыре гектара территории, пять зданий и один километр дороги в Телль-биса, Хамидия, Гур в провинции Хомс.

"Обнаружено и уничтожено 48 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 12 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в документе.

Отмечается, что всего в провинциях Хомс и Риф-Дамаск разминировано 292,8 гектара территории, 829 зданий и сооружений, 64 километра дорог. Обнаружено и уничтожено 8 тысяч 38 взрывоопасных предметов, в том числе 2 тысячи 472 самодельных взрывных устройств.

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