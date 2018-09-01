Нарушения перемирия зафиксировали в 16 местах Идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 16 местах Идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (четырежды), Арафит (трижды), Нахшебба (дважды), Хамрат, Мамухия, Бейт-Смайра, Кинсибба провинции Латакия, районов Маканис-эд-Дувайри (дважды), Баллирмун (дважды), Халаб-эль-Джадид, Биньямин, северо-западной окраины города Алеппо (четырежды), сектора Кастелло и населенного пункта Эз-Зандик провинции Алеппо. Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Шейх-Барака и позиций правительственных войск в районе высоты Телль-Баззам в провинции Хама", — сообщил Савченко.

Также он отметил, что за прошедшие сутки проведена проверка наличия медикаментов и качества оказываемой медицинской помощи в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой оказана медицинская помощь 12 сирийцам, в том числе шестерым детям, выдано детское питание, витамины, антибиотики, а также перевязочный материал. Руководитель Центра уточнил, что всего российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 46 сирийцам, в том числе 16 детям.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1914 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2953,31 тонны", — добавил Савченко.

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