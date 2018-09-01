В военном институте в Петербурге начали обучение студенты из Сирии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Восемь подростков из Сирии начали обучение в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге. В институте в рамках договора между Россией и Сирией создан класс международного сотрудничества, который посетил 1 сентября заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
Он отметил, что кадеты из Сирии, поступившие на обучение в класс института, это дети, которые видели войну и потеряли из-за нее своих близких, один из восьми — круглый сирота.
"Все дети из населенных пунктов, где была настоящая война, они это видели своими глазами, это действительно дети войны. Недавно в Санкт-Петербурге была гроза, они все выбежали на улицу и упали, то есть у них в психике заложено, что надо делать тогда, когда что-то шумит", — рассказал он.
Учебный год в институте начался в субботу торжественным построением. На территории учебного заведения в этот день открылся сквер выпускников, в котором участники мероприятия посадили липы, а также прошло открытие памятника Красному курсанту.
Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) введет свою историю с 1918 года. Он готовит офицеров, профессиональных сержантов для железнодорожных войск, департамента транспортного обеспечения и армий иностранных государств.