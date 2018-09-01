CNN: США выбрали цели для ракетных ударов по Сирии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц.
Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.
При этом Пентагон, как сообщает телеканал, продолжает следить за действиями Москвы в Средиземном море. В США полагают, что российские учения в акватории проводятся с целью быть в готовности отразить возможные удары Вашингтона.
Раскрученное шоу
Вашингтон пытается сделать в Сирии очередное раскрученное шоу с продолжительной рекламой и анонсом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Соединенные Штаты, конечно, нанесут удар. Для них это имеет жизненно важный интерес. Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется ее экономика", — пояснил парламентарий.
Он напомнил, что американский лидер предпринимает беспрецедентные шаги, разрывая различные международные договоры и пытаясь выйти из ВТО.
"Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой. Так что если Трамп не будет делать подобные попытки, он не сможет удержать страну", — резюмировал Шерин.
Западные провокации в Сирии
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Одно из зданий, в частности, было медицинской лабораторией, где изготавливали лекарство от рака — в условиях санкций Сирия сама снабжает себя некоторыми медикаментами.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения на территории провинции Идлиб.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
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