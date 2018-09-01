РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

CNN: США выбрали цели для ракетных ударов по Сирии

133197
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Активисты организации Белые каски. Архивное фото
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Дамаск обвинил "Белые каски" в похищении 44 детей для инсценировки химатаки
Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники телеканала заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

При этом Пентагон, как сообщает телеканал, продолжает следить за действиями Москвы в Средиземном море. В США полагают, что российские учения в акватории проводятся с целью быть в готовности отразить возможные удары Вашингтона.

Раскрученное шоу

Вашингтон пытается сделать в Сирии очередное раскрученное шоу с продолжительной рекламой и анонсом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Помпео назвал возможную операцию в Идлибе эскалацией конфликта
По его мнению, цель Соединенных Штатов — нанести существенное поражение единственному союзнику Москвы в стране — правительственным войскам, а также ударить по авторитету России. Депутат выразил мнение, что президент США Дональд Трамп сейчас предпринимает "реанимационные меры" по отношению к своей стране.

"Соединенные Штаты, конечно, нанесут удар. Для них это имеет жизненно важный интерес. Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется ее экономика", — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что американский лидер предпринимает беспрецедентные шаги, разрывая различные международные договоры и пытаясь выйти из ВТО.

"Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой. Так что если Трамп не будет делать подобные попытки, он не сможет удержать страну", — резюмировал Шерин.

Западные провокации в Сирии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Захарова обратила внимание на новый антисирийский проект в Twitter
В апреле Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил нанести военные удары по Сирии. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками. МИД России подчеркивал, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими военными — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в российском Генштабе еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Одно из зданий, в частности, было медицинской лабораторией, где изготавливали лекарство от рака — в условиях санкций Сирия сама снабжает себя некоторыми медикаментами.

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военный политолог: США хотят "вырвать часть неба" у Сирии
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Ни российские военные эксперты, ни местное население не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для агрессии. Сирийские власти не раз заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных жителей и боевиков. весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения на территории провинции Идлиб.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Дмитрий Шилов
Причина уже не нада?
14:42
01.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена