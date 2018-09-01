CNN: США выбрали цели для ракетных ударов по Сирии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США определились с предварительным списком возможных целей в Сирии для воздушных ударов, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц.

Телеканал утверждает, что в списке находятся объекты, связанные с химическим оружием. Собеседники телеканала заявили, что хотя окончательного решения не было принято, американские вооруженные силы "готовы дать очень быстрый ответ" в случае химатаки в стране.

Как сообщается, американские власти получили информацию о том, что правительственные силы сирийского лидера Башара Асада переместили два боевых вертолета ближе к провинции Идлиб и опасаются, что именно они будут использованы для атаки.

При этом Пентагон, как сообщает телеканал, продолжает следить за действиями Москвы в Средиземном море. В США полагают, что российские учения в акватории проводятся с целью быть в готовности отразить возможные удары Вашингтона.

Раскрученное шоу

Вашингтон пытается сделать в Сирии очередное раскрученное шоу с продолжительной рекламой и анонсом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, цель Соединенных Штатов — нанести существенное поражение единственному союзнику Москвы в стране — правительственным войскам, а также ударить по авторитету России. Депутат выразил мнение, что президент США Дональд Трамп сейчас предпринимает "реанимационные меры" по отношению к своей стране.

"Соединенные Штаты, конечно, нанесут удар. Для них это имеет жизненно важный интерес. Если Америка не будет держать весь мир в страхе, посыплется ее экономика", — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что американский лидер предпринимает беспрецедентные шаги, разрывая различные международные договоры и пытаясь выйти из ВТО.

"Но это просто реанимационные меры, потому что госдолг США очень большой. Так что если Трамп не будет делать подобные попытки, он не сможет удержать страну", — резюмировал Шерин.

Западные провокации в Сирии

В апреле Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил нанести военные удары по Сирии. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками. МИД России подчеркивал, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими военными — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в российском Генштабе еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Одно из зданий, в частности, было медицинской лабораторией, где изготавливали лекарство от рака — в условиях санкций Сирия сама снабжает себя некоторыми медикаментами.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Ни российские военные эксперты, ни местное население не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для агрессии. Сирийские власти не раз заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных жителей и боевиков. весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения на территории провинции Идлиб.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

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