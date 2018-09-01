В Госдуме прокомментировали сообщения об американском списке целей в Сирии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения о составленном США списке сирийских объектов для воздушных ударов.
По словам Шерина, цель Вашингтона состоит не только в нанесении существенного ущерба сирийской армии, но и в том, чтобы ударить по престижу и авторитету России.
"Америка пытается сделать очередное раскрученное шоу с длительной рекламой и анонсом", — отметил он.
Шерин выразил мнение, что США действительно нанесут удар по Сирии, поскольку такие действия имеют для Вашингтона "жизненно важный интерес", помогают ему держать весь мир в страхе и поддерживать свою экономику.