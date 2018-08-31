Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли 11 населенных пунктов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоны деэскалации за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Сирии, а также позиции правительственных сил в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кира-Килиса, Сандран, Икко, Келлаз, Калаз-Тахтани, Джубб-Эль-Мгара, Джубб-Эз-Зарур (четырежды), Калъат-Марза, а также позиций правительственных сил в районе горы Джебель-Кастру в провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (шесть раз), Шейх-Али-Кобтани, Хара (дважды), западной окраины города Алеппо, населенных пунктов Телль-Марак и Суран провинции Хама", — сообщил он.

Также, по его словам, были зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил САР в районе населенных пунктов Маарата (дважды) и Тадеф провинции Алеппо, а также на линии разграничения с ВС Турции и протурецкими формированиями из состава Свободной сирийской армии в районе города Эль-Баб.

"Бывшими членами незаконных вооруженных формирований на юго-западе САР за сутки сдано два грузовых автомобиля, около восьми тонн артиллерийских боеприпасов и две тонны боеприпасов к стрелковому оружию", — добавил Савченко.

Кроме того, он отметил, что за прошедшие сутки представителями Центра проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Дума провинции Дамаск и Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которых было выдано 850 продовольственных наборов, общим весом 3,6 тонны, оказана медицинская помощь 50 жителям, в том числе 21 ребенку.