Боевики из Идлибской зоны деэскалации обстреляли 11 населенных пунктов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевики незаконных вооруженных формирований из Идлибской зоны деэскалации за сутки обстреляли 11 населенных пунктов в Сирии, а также позиции правительственных сил в провинциях Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.
Также, по его словам, были зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил САР в районе населенных пунктов Маарата (дважды) и Тадеф провинции Алеппо, а также на линии разграничения с ВС Турции и протурецкими формированиями из состава Свободной сирийской армии в районе города Эль-Баб.
Кроме того, он отметил, что за прошедшие сутки представителями Центра проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Дума провинции Дамаск и Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которых было выдано 850 продовольственных наборов, общим весом 3,6 тонны, оказана медицинская помощь 50 жителям, в том числе 21 ребенку.
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