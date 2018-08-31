Богданов обсудил с ливанским депутатом ситуацию с сирийскими беженцами

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с членом Палаты депутатов Ливана Тони Франжье ситуацию в республике и проблему сирийских беженцев, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливане. При этом особое внимание было уделено проблеме сирийских беженцев и возможным российско-ливанским усилиям по содействию их возвращению на родину. Обсуждалось также состояние и перспективы расширения сотрудничества между Россией и Ливаном в различных областях", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

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