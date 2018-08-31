МИД: Россия не скрывает, что поддерживает Сирию в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Россия не скрывает своих планов по поддержке правительства Сирии в искоренении террористов для возвращения к мирной жизни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас нет никаких планов скрывать то, что мы делаем в поддержку сирийского правительства, которое, повторяю, освобождает свою землю от террористов, создает условия для того, чтобы граждане Сирии скорее могли вернуться к своим очагам и могли просто жить нормальной человеческой жизнью", — сказал он на пресс-конференции.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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