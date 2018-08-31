Договоренность с США об избежании инцидентов в Сирии работает, заявил МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взаимодействие России и США по Сирии идет в реальном времени, договоренность о механизме избежания инцидентов работает, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По линии Минобороны взаимодействие осуществляется в режиме реального времени, есть договоренность о механизме избежания непреднамеренных инцидентов, она работает. Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие по урегулированию кризиса в этой части Ближнего Востока и Северной Африки было более предметным, более нацеленным на продвижение урегулирования, в том числе в политической сфере. Будем готовы двигаться в этом направлении настолько, насколько американская сторона сочтет для себя возможным", — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

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