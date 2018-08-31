Террористы противятся размежеванию с оппозицией в Идлибе, заявил Лавров

СОЧИ, 31 авг — РИА Новости. Террористы противятся размежеванию с оппозицией в сирийском Идлибе и пытаются всеми методами не допустить выхода умеренной оппозиции из этого района, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом районе, в этой зоне деэскалации должно быть размежевание вооруженной оппозиции, готовой к диалогу с правительством, от террористов "Джебхат ан-Нусры"* и прочих организаций, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН. Террористы такому размежеванию противятся", — заявил он.

Лавров отметил, что террористы "пытаются финансово и иными средствами, в том числе запугиванием, не допустить того, чтобы вооруженные формирования, которые не входят в "Джебхат ан-Нусру"*,… выходили из этого района, и заставляют их даже с собой сотрудничать".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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