В Хомсе инженерные подразделения Сирии уничтожили 53 взрывоопасных предмета

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Инженерные подразделения Сирии за сутки уничтожили 53 взрывоопасных предмета в провинции Хомс, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ в пятницу.

Как сообщает центр по приему беженцев, инженерные подразделения Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Телль-Биса, Хамидия и Гур провинции Хомс, разминировано 4 гектара территории, два здания (сооружения) и километр дорог.

"Обнаружены и уничтожены 53 взрывоопасных предмета (ВОП), в том числе 12 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в провинции Хомс и Риф-Дамаск разминировано 285,8 гектара территории, 821 здание (сооружение), 62 километра дорог, обнаружено и уничтожено 7939 ВОП, в том числе 2453 СВУ.

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