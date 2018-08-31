Глава МИД Турции рассказал о последствиях эскалации в Идлибе

ВЕНА, 31 авг – РИА Новости. Военная эскалация в Идлибе нанесет удар по процессу политического урегулирования в Сирии, заявил в пятницу журналистам в Вене глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу принимает в пятницу участие в неформальных переговорах с главами МИД стран ЕС.

"Неизбирательная атака в Идлибе разрушила бы политический процесс по Сирии и все усилия, которые мы прилагали", — заявил он, комментируя ситуацию вокруг Сирии.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг по итогам встречи с сирийским коллегой в Москве заявил, что Россия предупредила Запад, чтобы там "не играли с огнем", пытаясь устраивать провокации в районе Идлиба.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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