Эль-Кунейтра в Сирии получила пять миллиардов фунтов на восстановление

МАДИНАТ-ЭЛЬ-БААС (Сирия), 31 авг – РИА Новости. Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра получили от правительства страны более 60% средств, необходимых на восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры — в местный бюджет уже перечислено 5 млрд сирийских фунтов из необходимых 8 млрд, рассказал губернатор провинции Хумам Дуббияд.

"Правительство республики выделило нам около 5 млрд сирийских фунтов (более $9,7 млн), чтобы мы смогли восстановить разрушенную террористами инфраструктуру", — сказал он, добавив, что общий объем ущерба от боевиков оценивается в 8 млрд фунтов (примерно $15,5 млн).

По словам губернатора, до прихода боевиков в провинции работало 99 школ, порядка 60% из которых разрушили террористы. Однако в школах уже идет ремонт, и в начале сентября школьники смогут сесть за парты. Кроме того, террористы также разрушили более половины поликлиник в провинции.

"Для населенных пунктов, где сейчас не работают поликлиники, мы организовали выезды врачей. Они раздают лекарства, проводят осмотры и вакцинацию населения", — сказал Дуббияд.

Как сообщалось ранее, в Эль-Кунейтре боевиками также было разрушено около половины сетей электро- и водоснабжения. По словам губернатора, электричество в провинции восстановят в течение 20 дней, а водопровод починят в течение месяца.

В июле в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров Эль-Кунейтру согласились покинуть несколько тысяч боевиков. Те, кто отказался примириться и сложить оружие, были отправлены в провинцию Идлиб на севере Сирии, где создана зона деэскалации конфликта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >> © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Водоснабжение в сирийской Эль-Кунейтра планируют восстановить за месяц

Операция по выводу последних групп боевиков из Эль-Кунейтры проводилась в конце июля, после этого в провинции началось восстановление мирной жизни. Кроме того, благодаря выводу боевиков, стало возможным возобновление патрулирований силами ООН демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля.