МАДИНАТ-ЭЛЬ-БААС (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра, недавно освобожденной от боевиков, планируют восстановить систему водоснабжения, разрушенную террористами, в течение месяца, ремонт инфраструктуры уже начался, сообщил губернатор провинции Хумам Дуббияд.

"В течение месяца мы планируем восстановить подачу воды в тех населенных пунктах, которые были освобождены. Ремонтные работы уже начались", — сказал он.

Губернатор добавил, что, пока ведутся ремонтные работы, власти провинции организовали подвоз воды на машинах для жителей тех населенных пунктов, где поврежден водопровод. Всего, по словам Дуббияда, в провинции боевиками было повреждено порядка 45% электросетей и объектов электроэнергетики, а также разрушено около половины инфраструктуры водоснабжения.

Как сообщалось ранее, в провинции также начали восстанавливать электроснабжение. Ремонтные работы планируют завершить в течение ближайших 20 дней.

В июле в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что в результате переговоров Эль-Кунейтру согласились покинуть несколько тысяч боевиков. Те, кто отказался примириться и сложить оружие, были отправлены в провинцию Идлиб на севере Сирии, где создана зона деэскалации конфликта.

Операция по выводу последних групп боевиков из Эль-Кунейтры проводилась в конце июля, после этого в провинции началось восстановление мирной жизни. Кроме того, благодаря выводу боевиков, стало возможным возобновление патрулирований силами ООН демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля.

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