МАДИНАТ-ЭЛЬ-БААС (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Власти сирийской провинции Эль-Кунейтра, недавно освобожденной от боевиков, планируют восстановить систему водоснабжения, разрушенную террористами, в течение месяца, ремонт инфраструктуры уже начался, сообщил губернатор провинции Хумам Дуббияд.
Губернатор добавил, что, пока ведутся ремонтные работы, власти провинции организовали подвоз воды на машинах для жителей тех населенных пунктов, где поврежден водопровод. Всего, по словам Дуббияда, в провинции боевиками было повреждено порядка 45% электросетей и объектов электроэнергетики, а также разрушено около половины инфраструктуры водоснабжения.
Как сообщалось ранее, в провинции также начали восстанавливать электроснабжение. Ремонтные работы планируют завершить в течение ближайших 20 дней.
Операция по выводу последних групп боевиков из Эль-Кунейтры проводилась в конце июля, после этого в провинции началось восстановление мирной жизни. Кроме того, благодаря выводу боевиков, стало возможным возобновление патрулирований силами ООН демилитаризованной зоны у Голанских высот на границе Сирии и Израиля.
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