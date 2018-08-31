Электросети в сирийской провинции Эль-Кунейтра восстановят через 20 дней

МАДИНАТ-ЭЛЬ-БААС (Сирия), 31 авг – РИА Новости. Электросети в сирийской провинции Эль-Кунейтра полностью восстановят через 20 дней, заявил журналистам губернатор региона Хумам Дуббияд.
По его словам, боевики разрушили порядка 45% электросетей региона и около половины объектов инфраструктуры водоснабжения.
В июле провинцию Эль-Кунейтра покинули последние боевики. Это позволило начать восстановление инфраструктуры. В августе миротворцы ООН возобновили патрулирование демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем на Голанских высотах, прерванное в 2011 году.
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