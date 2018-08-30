В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 200 человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 200 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Земрани", "Эль-Кусайр" и "Телль-Калах" вернулись 211 беженцев (женщин – 62, детей – 115)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 30 сентября 2015 года в Сирию из иностранных государств вернулись 238 639 беженцев, из них женщин – 71 575, детей – 121 714.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри САР в течение суток возвратились 1060 сирийских граждан. Также сообщается, что за минувшие сутки из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.

"Инженерные подразделения САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Телль-Биса, Хамидия, Гур (провинция Хомс). Разминировано: 3 га территории, 3 здания (сооружения) и 1 км дорог. Обнаружены и уничтожены 48 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 15 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — сообщается в документе.

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