Россия надеется, что США реализуют договоренности по лагерю "Рукбан" в САР

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США на практике реализуют достигнутое понимание об открытии лагеря "Рукбан" и выводе оттуда беженцев, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"В ходе наших последних контактов с американцами вроде вырисовывается понимание о том, что следует как можно скорее открыть лагерь "Рукбан" и под эгидой ООН вывести оттуда беженцев, чтобы они могли вернуться к своим очагам", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговорам с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

"Надеюсь, это понимание реализуется и воплотиться в практические дела", — заявил российский министр.

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