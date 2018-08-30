МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США пытаются устроить в Идлибе ту же провокацию, что и в Гуте, делается это для защиты боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"И сейчас они пытаются повторить тот же сценарий для нанесения ударов по Сирии. Все это делается с целью спасти боевиков "ан-Нусры"* и, конечно, с тем, чтобы нестабильная ситуация в этом регионе продолжалась", — сказал он в Москве.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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