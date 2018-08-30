Дамаск продолжит борьбу с терроризмом, независимо от действий Вашингтона

Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 30 августа 2018

Министр иностранных дел Сирии Валид Муалем во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 30 августа 2018

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дамаск продолжит борьбу с терроризмом, независимо от того, совершат США и их союзники агрессию против Сирии или нет, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"Независимо от того, будет ли совершена эта тройственная агрессия или нет, это никак не повлияет на наше стремление завершить начатое и освободить территорию Сирии от террористов", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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