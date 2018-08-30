МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дамаск намерен расширять военное сотрудничество с Тегераном, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами и его сирийский коллега Али Абдаллах Айуб подписали соглашение о взаимном военном и техническом сотрудничестве.

"Действительно, Иран играет важную роль в борьбе с терроризмом на территории Сирии посредством присутствия иранских военных советников, которые дислоцируются на территории Сирии вместе с нашей национальной армией", — заявил министр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой в Москве.

"В связи с этим весьма логично, что обе стороны решили подписать подобное соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит им его укрепить и расширить", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>