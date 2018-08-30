Сирия обвинила США в действиях, противоречащих решениям ООН

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США и страны Запада пытаются устроить агрессию в Сирии, их действия в отношении САР идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"Западные силы пытаются организовать тройственную агрессию в отношении Сирии с целью спасти боевиков "Джебхат ан-Нусры"* в нарушение всех имеющихся решений Совета Безопасности", — заявил дипломат на совместной пресс-конференции с российским коллегой в Москве.

*Запрещённая в России террористическая организация

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