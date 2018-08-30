МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сирия будет отдавать приоритет России при реализации проектов в рамках восстановления страны после завершения конфликта, заявил глава МИД Сирии Валид Мауллем.

"Действительно, наши позиции совпадают и можно отметить, что сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе. Мы действительно с РФ являемся союзниками в деле борьбы с терроризмом, за последнее время нам удалось достичь очень многого на полях сражения и сейчас можно отметить, что мы приближаемся к завершению выполнения задачи по искоренению терроризма в Сирии", — заявил Муаллем по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, Дамаск сейчас активно работает над проектами программы восстановления страны. "Хотели бы отметить в этой связи, что РФ будет отдан приоритет в том, что касается реализации этих проектов. Сейчас мы действительно находимся на завершающей стадии по восстановлению безопасности и стабильности в нашей стране, однако при всем при этом мы всегда помним и не забудем те страны, которые чинили нам препятствия на этом пути, они чинят эти препятствия на протяжении уже семи лет", — добавил министр.

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