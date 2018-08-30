Россия готова наращивать свой вклад в восстановление Сирии, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. 30 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Сирии Валидом Муалемом. 30 августа 2018

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия готова увеличивать свой вклад в восстановление Сирии и возвращение в страну беженцев, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Россия готова наращивать свой вклад в решении этих задач (восстановление Сирии и решение вопроса с возвращением беженцев)", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговорам с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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