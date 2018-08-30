МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты препятствуют доступу гуманитарных конвоев в лагерь беженцев "Рукбан", заявил начальник национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан", где из-за позиции американской стороны, препятствующей доступу гуманитарных конвоев в лагерь беженцев, в тяжелых условиях находятся более 70 тысяч человек, а также укрываются террористы", — сказал Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

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