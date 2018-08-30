МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сирийская армия должна контролировать территорию на востоке реки Евфрат после ухода американцев, заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У нас есть ответ — там должна быть сирийская власть, сирийская армия. Если американцы сами говорят, что они добили там ИГИЛ*, то какие проблемы… этого не должно было быть изначально (присутствия войск США за Евфратом), какой смысл им оставаться там даже сегодня", — сказал Богданов.

Он подчеркнул, что в Москве "не видят смысла, чтобы США дольше оставались в Сирии".

"Вопрос заключается в том, кто их (США — ред.) там заменит? У нас есть абсолютно четкий ответ на этот вопрос — сирийская регулярная армия, которая подчиняется легитимному руководству суверенной страны", — сказал Богданов.

"Это единственный разумный и легитимный путь решения всех вопросов, касающихся пребывания иностранных войск и, прежде всего, американских в Ат-Танф и за Евфратом. Там должна быть сирийская армия и власть, обеспечивать безопасность", — добавил замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что формирования США, Великобритании и Франции находятся там без разрешения Дамаска и без санкции ООН.

При этом Богданов отметил, что, например, подобная договоренность была успешно достигнута на юге Сирии.

"В этом плане очень, на наш взгляд, была достигнута конструктивная договоренность со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с американцами по поводу того, что на юге сирии эти территории будут контролировать вооруженные силы САР. Так и получилось — они вышли на границу с Иорданией, с Ираком и подошли к Голанским высотам — имеется в виду, что там есть силы контроля ООН",- отметил замглавы МИД РФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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