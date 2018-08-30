Де Мистура назвал использование химоружия в Идлибе неприемлемым

ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможное использование химического оружия в Идлибе абсолютно неприемлемо, обе стороны конфликта имеют возможности для производства боевого хлора, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Спецпосланник призвал дать больше времени для мирных переговоров по ситуации в Идлибе, чтобы избежать внезапной эскалации насилия и попытаться найти приемлемое для всех решение, которое бы сохранило жизни мирных граждан.
Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.
*Террористические организации, запрещенные в России
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