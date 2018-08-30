Де Мистура назвал использование химоружия в Идлибе неприемлемым

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

Местные жители и активисты из организации Белые каски на месте взрыва в Идлибе, Сирия. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможное использование химического оружия в Идлибе абсолютно неприемлемо, обе стороны конфликта имеют возможности для производства боевого хлора, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Вопрос о потенциальном использовании химического оружия, безусловно, исключительно важный. Это будет абсолютно неприемлемо. Мы все знаем, что и "Ан-Нусра"*, и правительство Сирии имеют возможности для производства боевого хлора. Это вызывает большие озабоченности у всех нас", — заявил он.

Спецпосланник призвал дать больше времени для мирных переговоров по ситуации в Идлибе, чтобы избежать внезапной эскалации насилия и попытаться найти приемлемое для всех решение, которое бы сохранило жизни мирных граждан.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

*Террористические организации, запрещенные в России

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