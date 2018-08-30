ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал не нагнетать обстановку вокруг Идлиба, а дать больше времени на мирное урегулирование ситуации в этом регионе.

"В то время как никто не оспаривает право на борьбу с определенными ООН террористами, такими как "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"* (запрещены в РФ — ред.), и никто не сомневается в праве Сирии восстановить территориальную целостность, возникает вопрос о том, зачем так торопиться. Почему не дать больше времени для большего количества дискуссий, особенно между гарантами Астаны, которые изначально предоставили гарантии для этой зоны деэскалации", — сказал он на брифинге в четверг.

Де Мистура подчеркнул, что рассчитывает на продуктивные переговоры между представителями стран-гарантов Астаны 10-11 сентября в Женеве.

Спецпосланник отметил, что просчеты в ситуации в Идлибе могут привести к эскалации насилия в этой сирийской провинции, и такого сценария необходимо избежать.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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