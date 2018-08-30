Де Мистура назвал новые даты встречи стран-гарантов Астаны в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча стран-гарантов Астаны в Женеве для обсуждения конституционной комиссии Сирии состоится 10-11 сентября, на день ранее намеченных сроков, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"У нас будет первая встреча 10 и 11 сентября, вместо 11 и 12. Это встреча стран-гарантов Астаны. Последующая встреча (малой группы по Сирии), как и запланировано пройдет 14 сентября", — сказал он.

Ранее де Мистура приглашал представителей стран-гарантов Астаны (Россию, Турцию и Иран) приехать в Женеву 11-12 сентября для обсуждения создания конституционной комиссии Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>