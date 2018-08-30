Турецкие военные заявили об улучшении ситуации в сирийском Манбидже

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Прогресс в ситуации в сирийском Манбидже происходит, хотя и медленно, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в четверг.

"В Манбидже продвижение, пусть и медленно, но происходит. Мы постоянно напоминаем нашим (американским) партнерам о том, что члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских формирований должны покинуть регион", — цитирует Акара агентство Anadolu.

По словам Акара, Турция является "единственной страной, которая на земле лицом к лицу боролась с террористической организацией "Исламское государство"*. "Другие атаковали их с воздуха. Наши боевые товарищи бились с ними грудью и уничтожили около трех тысяч членов группировки", — сказал он.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

* Запрещенная в России террористическая организация

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