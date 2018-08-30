У России нет никакой скрытой повестки в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. У России нет никакой скрытой повестки в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии, у нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим четко следовать этим курсом во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства вне зависимости от того, много или мало единомышленников мы встретим на этом пути", — сказала дипломат на брифинге в четверг.

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