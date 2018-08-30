В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – 15, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама — один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Джуб-Эль-Джарра провинции Хама и Телль-Абу-Суса провинции Алеппо. Медицинскую помощь получили 334 человека.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>