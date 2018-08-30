Богданов обсудил с главой СКП урегулирование кризиса в Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насером аль-Харири урегулирование кризиса в Сирии, сообщило министерство иностранных дел России.
Министерство сообщило, что в ходе беседы подчеркивалась необходимость окончательного искоренения присутствия на сирийской земле террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.
Кроме того, отмечалась необходимость налаживания устойчивого переговорного процесса между правительством Сирии и конструктивной оппозицией в интересах восстановления национального согласия, формирования и начала работы конституционного комитета, а также создания условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев.
Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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