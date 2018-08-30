Богданов обсудил с главой СКП урегулирование кризиса в Сирии

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насером аль-Харири урегулирование кризиса в Сирии, сообщило министерство иностранных дел России.

"В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в заявлении ведомства, которое отметило, что телефонный разговор состоялся 29 августа по инициативе сирийской стороны.

Министерство сообщило, что в ходе беседы подчеркивалась необходимость окончательного искоренения присутствия на сирийской земле террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Кроме того, отмечалась необходимость налаживания устойчивого переговорного процесса между правительством Сирии и конструктивной оппозицией в интересах восстановления национального согласия, формирования и начала работы конституционного комитета, а также создания условий для скорейшего возвращения на родину сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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