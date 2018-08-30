Главы Минобороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

АНКАРА, 30 авг — РИА Новости. Министры обороны РФ Сергей Шойгу и Турции Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Сирии, региональную безопасность и двустороннее сотрудничество, сообщает в четверг агентство Anadolu.

Во второй половине августа Акар дважды посещал Москву для переговоров с Шойгу.

Как сообщали в Минобороны РФ, тогда министры обсуждали темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество, особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии.

На встрече 24 августа российской стороной Акару были переданы предложения по урегулированию ситуации на северо-западе Сирии.